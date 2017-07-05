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﻿鄧桂思「人工肺」助呼吸 家人不離不棄

2017-07-05 列印
　　受聯合醫院開漏藥事故影響，鄧桂思四月兩度換肝後，至今仍然留醫瑪麗醫院深切治療部，情況危殆，須使用「人工肺」呼吸。其家人昨日下午往醫院探病，但未有對醫管局的調查結果作出回應。

　　鄧桂思今年一月及二月先後到聯合醫院腎科門診覆診，獲兩名專科醫生處方類固醇治療腎病，但未有同時處方預防性抗病毒藥物，後來鄧桂思出現乙肝活躍，引致肝衰竭。鄧桂思四月十三日先獲善心女文員鄭凱甄捐出活肝，接受首次換肝手術，惟情況未如理想；同月二十日再接受屍肝移植手術，至五月其肺部受真菌感染，須使用「人工肺」呼吸。

　　調查委員會成員劉少懷昨天透露，鄧桂思仍在瑪麗醫院深切治療部留醫，情況危殆。鄧桂思的丈夫及女兒Michelle昨午抵達瑪麗醫院，離開時未有回應記者提問。
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