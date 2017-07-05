﻿林鄭今到立會闡釋方案 教育開支增教大生感鼓舞

特首林鄭月娥推出五十億元教育新增開支，以改善中小學教師編制，以及資助高中畢業生就讀自資學位等。林太指，今日會到立法會答問大會詳細交代，又指方案已在教育界取得共識，相信會受市民和教育界歡迎。有教育大學學生表示，現在難以找到常額教席，新政府增加常額教席，是尊重教師的表現，也令教師專心教學。



林太昨在行會後表示，今日會到立法會答問大會詳細介紹新增五十億元教育經常開支的內容，並由教育局局長楊潤雄向公眾解釋。她指，方案在教育界取得共識，內容與立法會不同黨派的建議「好脗合」，相信會受市民和教育界歡迎。



消息指行會已通過方案



消息指，林太昨在行會上交代新增教育經常開支的詳情，方案獲行會通過，首輪涉三十六億元公帑，其中約十五億元用以改善中小學教師編制，將中小學教師的班師比例增加零點一，預計會增加約二千三百個教席，鼓勵學校將短期合約教席轉為常額教席。



剛於教育大學畢業、取得音樂教育榮譽學士學位的陳先生表示，近月開始尋找中學教席，直言「（常額教席）好難搵、仍然未搵到」，曾聽聞很多合約教師約滿後，不獲續約，自言對前途感擔心。他指，政府撥款給學校將短期合約教席轉為常額教席，令人感覺新政府重視教育，教育工作者更受尊重，由於常額教師不擔心不獲續約，對學校更有歸屬感，可以更專心教學。



香港教育大學企業、會計及財務學系二年級生劉同學稱，打算畢業後到中學任教會計科，但常額教席不多，不少師兄師姐畢業後僅找到合約教席，或當教學助理，認為新政府鼓勵學校開設更多常額教席，是一件好事。



學券資助讀自資學位



據悉，另一措施是以學券形式，資助文憑試考獲「三三二二二」，即入讀大學最低要求的學生，入讀本港十一間自資院校的學位課程，每人每年可獲資助三萬元，預計每年需約十億元開支。其餘開支則用於將中小學設特殊教育需要統籌主任（SENCO）的試驗計劃於新學年起恆常化，擴大至所有公營中小學，同時津貼特殊學校聘請職業和言語治療師。



學友社學生輔導中心總幹事吳寶城指，不少高中畢業生因自資院校的學費昂貴，而不考慮入讀，若政府資助學生入讀，可給他們「多一個選擇」，長遠而言，多人報讀自資院校，亦可令院校收入增加，從而改善課程和教師的質素。