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﻿取消強積金對沖 立場「相當堅定」

2017-07-05 列印
　　新一屆政府有意重開俗稱「公民廣場」的政總東翼前地。特首林鄭月娥昨表示，有需要就問題作出檢視，再作積極回應，又指自己前日曾向傳媒說，作為政府總部、行政機關，如果能處理好保安和管理方面的問題，傾向採取一個較開放的態度處理。

　　至於取消強積金對沖問題，林太指，經社會討論後，勞資雙方亦向政府反映了一些意見，認為要繼續聆聽，才可找到共識，又明言對取消強積金對沖的立場「相當堅定」。政務司司長張建宗則重申，政府會考慮是否撥出更大資助額，或延長過渡期，強調並非要將方案推倒重來，而是要改良方案，又表明政府的底線是要取消強積金對沖，以保障僱員權益。
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