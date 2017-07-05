﻿日名牌奶樽含雙酚A 台令下架港送檢

本報昨搜尋本港多個網上嬰兒用品平台，發現均有出售該款奶樽，商品說明上更標榜不含雙酚A成份。記者再到大埔一田百貨視察，有職員透露公司已急將相關貨品下架，現時貨架上只有同牌子的玻璃奶樽。
「ChuChu」的本港代理博朗有限公司表示，得悉消息後已即時將手上批次及庫存送往化驗，料兩三日內會有報告，詳情稍後在網頁公佈，顧客有需要可退貨。本港海關指會跟進事件。消委會則呼籲家長選購不帶「PC」字樣的奶樽及通過安檢的玻璃奶樽。
聯合醫院開漏藥事件，引致四十三歲女病人鄧桂思今年四月急性肝衰竭並兩度急換肝，其情況目前仍然危殆。醫管局公佈事件調查結果，發現兩名涉事醫生診症時都知道鄧桂思為乙肝帶菌者，但未有處方預防性抗病毒藥物；報告...
2017-07-05
內地智能手機遊戲市場龐大，青少年時刻埋首打機，甚至有少年因廢寢忘餐打機導致中風險送命。官方人民網昨發表評論文章，點名批評其中一款手遊不斷釋放負能量、陷害玩家人生，認為遊戲開發商不應只顧商業利益，須訂立遊戲規則，防止沉迷打機。 文章指，騰訊旗下手機遊戲《王者榮耀》（見圖）是成功商品，註冊玩家超過二億人，活躍玩家逾八千萬，全國總人口中，平均每七人中便有一名玩家；而千禧後玩家更佔總玩家逾兩成。 少年玩遊戲受罵跳樓 惟該遊戲不斷釋放負能量，架空、虛構的歷史情節，扭曲玩家價值觀、歷史觀；遊戲亦造成過度沉迷，損害青少年精神、身體健康。評論列舉一名十三歲學生因玩遊戲被父親教訓後跳...
2017-07-05
美國首都華盛頓在獨立日前夕，舉行一項一年一度競食漢堡包大賽，加州女大胃王斯凱勒憑着在十分鐘內鯨吞二十一個漢堡包成功衞冕，獲得四千美元（約三萬一千二百港元）獎金。凱勒並非首度參賽，她過往曾經表示無法吞下一個五磅重漢堡包，便從此立下決心要挑戰自己，於是在數年前參加競食漢堡包大賽，去年已憑着吃下二十八個漢堡包奪魁；據悉，由於主辦單位今年意增加漢堡包份量，終令凱勒未能打破去年紀錄。
2017-07-05
蔚山花園坐落中半山麥當勞道，享港島名校校網之餘，不少單位亦享開揚半山景致，環境優美清靜。是次走訪其中1個中層單位，擁4房連1套房，佈置優雅溫馨，更擁偌大弧形露台及玻璃門，外望禮賓府方向，俯瞰中區都會及...
2017-07-05
騰訊（700）旗下有國民遊戲之稱的手機遊戲《王者榮耀》，雖被喻為最賺錢的手遊，不過，昨日卻被官方媒體人民網連發兩文狠批，指該遊戲令未成年孩子沉迷，不斷發放負能量，扭曲價值觀及歷史觀，需受監管。消息打擊騰訊股價跌逾4%，創去年2月11日以來最大單日跌幅，市值蒸發近1100億元。 騰訊昨日就官媒的批評作出回應，指遊戲不是會被社會詬病的洪水猛獸及精神鴉片。由於手遊業務受官方打壓，即使騰訊日前剛遞交旗下網上出版機構閱文集團分拆申請，理應利好股價，但昨日曾跌5.1%，收市跌11.6元，報269.2元，成交增至106億元。市值單日蒸發1099.5億元，至2.55萬億元。 人民網...
2017-07-05
川崎前鋒隊長小林悠在上輪日聯梅開二度，結束逾一個月的入球荒。這位廿七歲鋒將直言全靠壓制對士哥的欲望才重拾射門鞋，今晚聯賽主場勢與攻擊拍檔阿部浩之聯手摧毀浦和紅鑽的脆弱防線，一於直取主勝。（有線64、203台今晚6:00直播） 廿七歲隊長小林悠透露走出低谷的法門︰「前鋒的首要作用就是替球隊建功，當你未能做到的時候，實力難免受質疑，但當你愈想表現自己，情況往往會變得更糟，因此我一直壓抑很想士哥的欲望，最終才取得進帳。」 前鋒另一鋒將阿部浩之亦在近八場不同賽事累積六球，在兩人領銜攻堅下，該隊可望延續各項主場賽事六連勝的強勢，乘對手浦和紅鑽近五輪僅得一勝一和三負下，在今仗再下一城。
2017-07-05
夏日炎炎，經常匿在室內涼冷氣，如果有部空氣清新機幫手淨化空氣，肯定做乜都更醒神。不過香港住屋環境狹窄，傳統大大部的空氣清新機往往令人卻步。Dyson推出的Pure Hot+Cool Link三合一風扇...
2017-07-05
上周六，張繼聰豪花50萬與謝安琪（Kay）在主題公園酒店為囡囡Karina（張靖）搞百日宴兼慶祝結婚10周年，為愛妻送上驚喜。據知，「前世情人」Karina腳頭好，仲好旺爸爸，今年阿聰接拍咗10個廣告...
2017-07-05
二○一四年佔中行動爆發，有示威者強行佔領政府總部外圍，迫使當局關閉政總東翼地段，即社運人士所稱的公民廣場。自此，政總佈下鐵馬陣，與門常開建築風格相悖，亦被視為官民之間的一道鴻溝，新特首林鄭月娥周一首天上班，即向傳媒表示，有意重開公民廣場，釋出善意，以行動收窄政府與市民之間的距離。 昔日，中環舊政總設低度保安措施，請願或示威人士可以接近，向官員表達意願，而記者亦享較大活動自由。隨著社會氣氛改變，由前特首董建華開始，在舊政總改為加設圍欄，以防範愈見激烈的示威活動。直至政總遷往金鐘門常開新建築，設適度保安，但在佔中行動期間，有人強行進入政總外空地，當局出動鐵馬陣保護這政府心臟，阻...
2017-07-05
史卓豐上周六夥拍「榮冠大道」和「快利」起孖，終打破了六月四日後未再贏馬的悶局，難得成績略有起色，故近日雖有空檔，他亦無離港度假兼連日都到場操馬。豐仔表示反正暑假在即，放假毋須心急，只希望努力能換來回報...
2017-07-05