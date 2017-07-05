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﻿日名牌奶樽含雙酚A 台令下架港送檢

2017-07-05 列印
■台灣食品藥物管理署驗出一款由日本進口的CHU CHU膠奶樽含雙酚A。
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　　港爸港媽注意！台灣食品藥物管理署昨公佈新一批海關檢驗不合格產品，其中一款由日本進口的「ChuChuBaby二百四十毫升PPSU製奶樽」，被檢出含雙酚A，可對嬰兒的發育及生殖功能造成影響。該款奶樽在本港多個嬰兒平台及百貨公司亦有售，本港代理指，已將存貨送往化驗，顧客有需要可退貨。

　　本報昨搜尋本港多個網上嬰兒用品平台，發現均有出售該款奶樽，商品說明上更標榜不含雙酚A成份。記者再到大埔一田百貨視察，有職員透露公司已急將相關貨品下架，現時貨架上只有同牌子的玻璃奶樽。

　　「ChuChu」的本港代理博朗有限公司表示，得悉消息後已即時將手上批次及庫存送往化驗，料兩三日內會有報告，詳情稍後在網頁公佈，顧客有需要可退貨。本港海關指會跟進事件。消委會則呼籲家長選購不帶「PC」字樣的奶樽及通過安檢的玻璃奶樽。
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