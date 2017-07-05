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﻿收費較報價大增 裝修公司罰三萬

2017-07-05 列印
　　明思設計集團有限公司及五十歲董事林沛泉，將原本裝修費報價由原本十七萬五千元大幅增加至七十九萬，被海關首次引用《商品說明條例》檢控「作出屬誤導性遺漏的營業行為」罪。明思被判罰款三萬元，董事則被判二百四十小時社會服務令。

　　案情指，任職海關督察的事主蔡劍輝指，三年前購入馬鞍山一個單位，委託明思裝修，但在工程完成後被追收二百多項收費，包括加裝電掣、螺絲費等，令裝修費由十七萬五千元加至七十九萬元。

　　裁判官指，由於涉案金額較大，案件嚴重，而不清楚的銷售方式會令消費者有較高風險，但考慮到首被告沒有「掛羊頭賣狗肉」，裝修質量無問題，而事發後公司已面對很大的經濟損失，判處公司罰款三萬元。而次被告的社會服務令報告正面，沒有案底，重犯機會較低，故判罰二百四十小時社會服務令。
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