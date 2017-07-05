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﻿慶回歸片段掀侵權疑雲

2017-07-05 列印
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        新華社為慶祝香港回歸二十周年，日前在社交網站facebook專頁「新華香港」推出的粵語版歌曲《我的Hong Kong》，但被揭發疑在未經授權下，挪用本地攝影師Francis So的作品《ESCAPE》作為歌曲片段。片段現已被下架，新華社則暫未有回應。

        攝影師Francis So在該歌曲留言，指「影片中1︰38到2︰03（左圖）未得許可使用了本人的影片《ESCAPE》當中的片段（右圖），已report，等被刪除」，他向傳媒指歌曲中的街頭片段，不論是拍攝手法、景物出現的次序或後期製作等，均與他在國際比賽中獲獎的《ESCAPE》一模一樣。
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