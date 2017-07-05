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﻿港住宅耗電四年升4%

2017-07-05 列印
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　　世界綠色組織聯同香港城市大學昨發表「匯能能源效益指數」，發現由○○年至一四年間，住宅能源消耗增加百分之四，商界則上升一成七。

　　調查指，住宅錄得增幅與政府提供電費補貼有關，加上部份私人屋苑會所二十四小時運作及提供恒溫泳池，令住宅耗能大增。至於商界，部份成因來自網購、物聯網的發展，加上智能產品普及令數據中心應運而生，令耗電量以驚人速度增加。

　　世界綠色組織行政總裁余遠騁（圖中）表示，科技業的數據中心近年迅速成長，令商界耗電量以驚人速度增加，數據中心是「計時炸彈」，按現時增長速度，估計數據中心或於二○三○年之前耗盡全球供電量，建議數據中心應使用再生能源。
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