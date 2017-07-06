﻿巴士小巴乘客也受惠 政府港鐵股息 補貼車費

港鐵「可加可減」機制沿用多年，被人詬病加多減少，市民百上加斤。民間有不少聲音建議政府利用所收港鐵股息補貼長途車費，減低票價。特首林鄭數月前表示會考慮推出補貼車費的措施，港鐵主席馬時亨昨天透露，港鐵已經跟政府展開磋商，補貼「一定會落實」，林鄭月娥有意將計劃推展至巴士、小巴及村巴等。



港鐵去年全年總收入有四百五十一億元，政府作為港鐵的大股東，佔約七成五的股份，每年會獲股息，去年金額約為四十億元。行政長官林鄭月娥在競選期間提出，會研究以部份港鐵股息補貼市民長途交通費，預計數以十萬計的市民受惠。



措施涵蓋其他交通工具



昨天港鐵主席馬時亨接受電台訪問時，大讚林鄭月娥的提議是新思維，他十分歡迎，現時已跟政府磋商如何落實。他指政策的「大方向行政長官已經定咗，補貼一定會落實」，措施將不會局限於港鐵，而是涵蓋其他交通工具。他透露，林鄭月娥有意將計劃推展至巴士、小巴及村巴等。他表示，如補貼局限於港鐵，乘客量大增之下，只會令港鐵負荷更高，影響服務水平。



馬時亨：票價優惠不減



馬時亨指，措施的細節，如補貼金額及覆蓋範圍，仍有待商討及由政府確定。他強調，這項措施不會令港鐵現時提供的票價優惠減少，優惠會繼續按既定機制釐定。



立法會交通事務委員會主席陳恒鑌認同政府以股息補貼長途車費，指做法回應了公眾訴求。他認為，政府可以把股息的一半用於補貼，例如推出優惠月票，而補貼不應只限於港鐵，可同時資助所有長途車程，包括巴士、小巴及村巴。他指，現時很多人從新界跨區到市區工作，相信這項措施如落實，可令市民減輕交通支出的壓力。







