﻿處理一地兩檢 「非常硬的硬仗」

廣深港高鐵香港段預料明年第三季通車，急需中港兩地定出「一地兩檢」安排配合。特首林鄭月娥在立法會答問大會上透露，正跟中央處理高鐵「一地兩檢」方案，並進入最後階段。她認為，要完成所有研究後才一併全面交代，現時難以作「擠牙膏」式預告方案的內容。她強調，「一地兩檢」方案須符合《基本法》，希望不會釀成一場「戰爭」。



林鄭月娥預告，政府最快一星期內透過傳媒，向公眾介紹高鐵為港人及香港經濟帶來的好處。運房局局長陳帆指，相信林鄭月娥所指的，是電視上的宣傳片，他形容「一地兩檢」是一場「非常硬的硬仗」。



港鐵主席馬時亨表示，新一屆政府只是就任數日，已經就廣深港高鐵營運協議作積極回應，他有信心高鐵營運權會交予港鐵，港鐵準備了一個七百員工編制。他強調，政府動用八百多億元興建高鐵香港段，是希望同內地、甚至全世界接軌。「英國都搞緊高鐵，由倫敦去伯明翰。」他相信，以港人的務實態度，民意會支持「一地兩檢」。