﻿林鄭第一擊 近四萬人受惠 自資學位學生每年獲三萬資助

林太表示，大學資助學士學位名額未能滿足現有需求，下個學年起將會向成績達最低大學收生門檻「3322」的學生，提供每年三萬元免入息審查資助，而副學位銜接學生亦同樣受惠；到內地升讀學位課程的學生，同樣可獲提供免入息審查資助，每年獲資助五千元，預計三萬九千名學生受惠。
她續指，公營中小學，包括特殊學校的「教師與班及比例」，劃一增加零點一個編位教席，以一間有三十班的學校為例，可增加三個常額教席，預料可增加二千三百五十個常額教席；同時建議將透過關愛基金推行的「特殊教育需要統籌主任」，即SENCO計劃恒常化，在三年內擴展至所有公營中小學，預料會增加八百四十個額外的常額教席；及向學校提供每月二萬五千元現金津貼，加強資訊科技人才，預計為市場創造一千個就業機會。
幼師薪酬撥款跟公務員制
教育局局長楊潤雄表示，推出首輪改善教育經常開支，共涉三十六億元，目標在立法會休會前通過撥款，並在九月新學年落實新措施。此外，政府又提出在一八/一九學年起，幼稚園教師的薪酬撥款，調整不再基於綜合物價消費指數（CPI），變為跟從公務員薪酬調整；而原定兩年的過渡期津貼，亦將延長至五年，涉額外一次過七億一千四百萬元撥款，並要爭取財委會支持。