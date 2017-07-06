﻿林鄭第一擊 近四萬人受惠 自資學位學生每年獲三萬資助

新任特首林鄭月娥昨在立法會答問大會宣佈五十億元新增教育經常開支，措施涵蓋幼兒、中小學、特殊及專上教育，包括資助合資格的文憑試考生每年三萬元，入讀自資院校的學位課程，而副學位銜接學生亦同樣受惠；另到內地升讀學位課程的合資格學生，每年可獲資助五千元。



林太表示，大學資助學士學位名額未能滿足現有需求，下個學年起將會向成績達最低大學收生門檻「3322」的學生，提供每年三萬元免入息審查資助，而副學位銜接學生亦同樣受惠；到內地升讀學位課程的學生，同樣可獲提供免入息審查資助，每年獲資助五千元，預計三萬九千名學生受惠。



她續指，公營中小學，包括特殊學校的「教師與班及比例」，劃一增加零點一個編位教席，以一間有三十班的學校為例，可增加三個常額教席，預料可增加二千三百五十個常額教席；同時建議將透過關愛基金推行的「特殊教育需要統籌主任」，即SENCO計劃恒常化，在三年內擴展至所有公營中小學，預料會增加八百四十個額外的常額教席；及向學校提供每月二萬五千元現金津貼，加強資訊科技人才，預計為市場創造一千個就業機會。



幼師薪酬撥款跟公務員制



教育局局長楊潤雄表示，推出首輪改善教育經常開支，共涉三十六億元，目標在立法會休會前通過撥款，並在九月新學年落實新措施。此外，政府又提出在一八/一九學年起，幼稚園教師的薪酬撥款，調整不再基於綜合物價消費指數（CPI），變為跟從公務員薪酬調整；而原定兩年的過渡期津貼，亦將延長至五年，涉額外一次過七億一千四百萬元撥款，並要爭取財委會支持。