﻿回歸主席右側發言 顯尊重立會

泛民議員站立迎接
前任特首梁振英自一四年一月開始把在立會的講台移至立會主席的前方，但昨日林鄭月娥回復昔日做法，站在主席右邊。行政會議成員、民主思路湯家驊指，梁振英的做法可能是希望展示一個「超然」的形象，而林太的處理則顯示她是立法會的客人，是尊重立法會獨立性的表現。
林太進場及離場時，民主黨、公民黨、專業議政等多名泛民議員均有站立以示尊重，有別於梁振英時期的做法。民主黨主席胡志偉指，林太由當選至今，一直展示希望能盡最大的努力，去修補行政立法關係，站立是為了表示對她有所期望。
港鐵「可加可減」機制沿用多年，被人詬病加多減少，市民百上加斤。民間有不少聲音建議政府利用所收港鐵股息補貼長途車費，減低票價。特首林鄭數月前表示會考慮推出補貼車費的措施，港鐵主席馬時亨昨天透露，港鐵已經...
2017-07-06
罹患末期肝癌的內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波仍在中國醫科大學附屬第一醫院留醫，瀋陽司法局昨表示，中方將邀請美德兩國肝癌權威到當地，替劉曉波會診。外交部重申，中國是法治國家，法律面前人人平等，希望...
2017-07-06
日本宮內廳宣佈，日皇明仁長孫女、秋篠宮文仁親王長女真子公主，將於本周六與國際基督教大學同學小室圭訂婚，真子當日下午會與未婚夫一同會見傳媒。 皇室原計劃秋季後公佈真子訂婚消息，惟傳媒大事報道二人婚訊後，皇室決定提早數個月公佈喜訊。日本放送協會日前報道，真子上月八日結束不丹之行回國後，隨即與小室研究何時發表訂婚消息；為免影響男方工作，二人選定在本周六發佈訂婚消息。 據悉，秋篠宮夫婦、真子公主當天上午會到皇居向日皇、皇后報告婚訊，真子亦會向皇祖父母介紹未婚夫；之後真子與小室會在赤坂御用地秋篠宮居所舉行記者會，預計二人屆時會談及訂婚心境、交往過程。當晚雙方家長與真子、小室圭...
2017-07-06
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價購貨個案，美聯營業經理陳少鴻表示，馬鞍山新港城K座高層8室，面積約為551方呎，三房間隔，以約860萬元成交，呎價約為15608元，屬市價水平。買家為一名同區換樓客...
2017-07-06
美國國慶假後復市，早段個別發展，投資者觀望稍後出爐的聯儲局議息會議記錄，市場情緒審慎。儲局稍後公佈的議息會議記錄顯示，委員對於縮表的時間表未有共識，期貨市場更顯示，儲局今年加息的機會約60%。 聯儲局於今晨二時公佈上月議息會議記錄，市場關注會否透露收縮4.5萬億美元規模資產負債表的路線圖。不過，會議記錄顯示，委員會對於縮表未能達到一致的共識，部份委員認為，當局應在未來數月着手縮表，但同時亦有部份委員表示，應於年內稍後的時間才進行縮表，因當局需要更多時間評估經濟活動及通脹的前景。另外，多數委員認為，近期通脹數據疲弱，與通脹趨勢的關聯性不大。 截至今晨四時，杜指收報21...
2017-07-06
肯薩斯體育會今季美職主場未嘗一敗，不過近期走勢回落，陣中又有不少主力被徵召出戰周六揭幕的美洲金盃，周四聯賽主場難言勝。造訪的費城聯陣容相對完整，但剛走出三連敗陰霾，跟對手海軍鬥水兵，今仗一於博和。無線myTV Super頻道303明早8:30直播 上輪美職主場一比一和波特蘭伐木者後，肯薩斯體育會近三輪只得一勝兩和，目前在西岸排第二，然而在美職有六球斬獲的前鋒謝素費南迪斯，在上仗撞傷右肩，今仗上陣成疑，要靠後備兵丹尼爾沙萊爾肩負破網重任。 經歷美職三連敗後，費城聯近況回勇兩連勝，期間入四球，防線一球不失。兩軍各戰線近三次對賽各勝一場，其餘一仗打和，肯薩斯體育會近三次主...
2017-07-06
韓國現代汽車代理上周快閃引入SantaFe 2.2CRDi Premium柴油私家車七座新版，以大力、慳油、豪華和實用為賣點，加上約三十八萬元吸引價錢，立即成為本地中產家庭人士SUV熱選。 文：彭志...
2017-07-06
35歲韓國女神宋慧喬一直不認戀上細4歲的熒幕情侶宋仲基，上月被撞破前後腳蜜遊峇里亦照例否認拍拖，估不到月底有新片上映的宋仲基昨日突然宣佈10月31日娶喬妹，震驚亞洲粉絲，而雙方經理人均否認「奉子成婚」...
2017-07-06
經歷過去五年的爭拗、對抗和撕裂，社會急須改變，減少政治化，重新檢視民生的需求。林鄭月娥就任特首幾天，勇於扭轉形勢。繼而改善教育作為切入點，取得教師、學校、學生和家長的認同後，她又聚焦港鐵車費昂貴的老問題，把過往僵化的官僚原則打破，以港府從港鐵所得股息，補貼市民長途車資，以及其他公共交通工具票價，減輕市民的交通支出。 林鄭月娥一直把「強積金對沖、港鐵票價和領展服務」形容為三座大山，認為必須作出改善，才可以為市民消消氣。昨天港鐵主席馬時亨透露，新特首林鄭月娥已定出使用港鐵股息，補貼長途客的大方向，港鐵與政府開始磋商如何落實，他強調即使實行了這項補貼，港鐵現時的優惠亦不會取消。 ...
2017-07-06
田泰安上周末前往印度孟買度假及探親，昨日早上已返抵香港，今早會復課操馬。他表示今次乃首度前往印度，感受到完全不同文化，是一個良好的經驗。周日沙田賽事，田泰安將策騎八駒上陣，他認為以「兄弟勁」、「大龍騰...
2017-07-06