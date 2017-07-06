﻿回歸主席右側發言 顯尊重立會

林鄭月娥就任短短五日，便出席立法會答問大會，她和民主派都以行動顯示有意修好關係。林太昨天一改前任特首梁振英站在立法會主席前方答問的做法，而是站在主席右邊，得到泛民人士認同。民主派亦於林太進場時站立迎接她。



泛民議員站立迎接



前任特首梁振英自一四年一月開始把在立會的講台移至立會主席的前方，但昨日林鄭月娥回復昔日做法，站在主席右邊。行政會議成員、民主思路湯家驊指，梁振英的做法可能是希望展示一個「超然」的形象，而林太的處理則顯示她是立法會的客人，是尊重立法會獨立性的表現。



林太進場及離場時，民主黨、公民黨、專業議政等多名泛民議員均有站立以示尊重，有別於梁振英時期的做法。民主黨主席胡志偉指，林太由當選至今，一直展示希望能盡最大的努力，去修補行政立法關係，站立是為了表示對她有所期望。