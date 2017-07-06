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﻿美股中段個別發展

2017-07-06 列印
　　美國周三股市個別發展，原油價格急挫，部份汽車零件商銷售欠佳，消息拖累能源股和汽車股走低。投資者觀望稍後出爐的聯儲局議息會議紀錄，市場情緒審慎。杜指中段報二一四七五點，跌三點；納指則報六一四八點，升三十八點。

  滙控美國預託證券價格中段見七十三點四八港元，跌零點一二港元；中移動美國預託證券價格則見八十一點○四港元，跌零點○六港元。紐約期金中段報每盎司一千二百二十二點一美元，升二點九美元；紐約期油則報每桶四十五點三七美元，跌一點七美元。

　　美國五月份工廠定單按月跌百分之零點八，跌幅大過市場預測的百分之零點五， 四月份定單數字亦向下修訂零點一個百分點，至按月跌百分之零點三。同日出爐的五月份耐用品定單終值按月跌百分之零點八，與預期相符。
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