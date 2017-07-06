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﻿港怡空置病房 與兩病人樣本驗出霉菌

2017-07-06 列印
　　開業三個多月、與港大醫學院合作的私家醫院港怡醫院昨證實，上月底該院6B樓層一間空置病房內發現霉菌，入住同層其他病房的兩名病人，其支氣管肺泡灌洗樣本亦發現霉菌。協助調查的港大微生物學系講座教授袁國勇指，兩名病人與病房所驗出的霉菌不一，相信並無爆發霉菌。

　　袁國勇昨到港怡醫院視察後表示，經詳細了解後發現，在環境樣本種出的是「雜色麴霉」，而兩名病人樣本則是「煙燻麴黴」和白色霉菌，三個樣本並不相同，故其結論是「無嘢發生」。不過，港怡營運總監邱家駿被問及事件應否通報衞生署時，指由於當時並無證據顯示是否爆發霉菌，不知應否呈報，但承認可以做得更好。

　　衞生署回應指，除了醫院提及的三個樣本，署方亦收到該院內窺鏡中心病人停留範圍的環境樣本亦發現霉菌，正進行分析，會密切注意情況，已要求該院呈交調查結果。

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