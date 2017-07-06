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﻿壹傳媒逾百員工默站抗議外判

2017-07-06 列印
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　　近日有傳壹傳媒計劃以外判形式聘請編採人員，事件引起業界反彈。壹傳媒工會昨日傍晚六時發起工業行動，逾百名員工身穿黑衣，在壹傳媒大樓門外默站抗議十五分鐘。

　　壹傳媒工會發言人林偉聰表明反對外判，期望管理層能與前線員工商討，而非只與部門主管商討，使員工無法得知部門主管以甚麼準則決定誰可留下，批評做法不公平，且不尊重。他又說，已與管理層會面兩次，認為管理層態度強硬。

  勞工處表示，十分關注事件，一直與有關的工會與管理層聯繫，並促請管理層與員工緊密溝通，聽取意見。
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