﻿收萬元帶2000萬貨來港 15歲女扮OL 運可卡因落網

販毒集團為了避過警方緝捕，利誘普通人帶毒，貪圖小利者隨時面臨長期牢獄生涯。警方經調查後，本周二在深圳灣口岸鎖定一輛入境的七人車，在車上一名十五歲少女行李中檢獲二十公斤可卡因，總值約二千萬元。涉案的雙失少女裝扮成熟OL（女白領），收取販毒集團一萬元報酬當「衝關豬」，當場被捕，倘罪名成立可面對終身監禁。探員其後拘捕兩名涉案的毒販。



毒品調查科總警司馬炳堯表示，警方發現一個跨境販毒集團，專門利誘未成年者將毒品由外地運入本港。探員經調查後，鎖定數名目標人物，六月展開代號「盛勇」的反毒行動。



乘豪華七人車 由深圳闖港



警方周二於深圳灣口岸截查一輛入境的目標七人車，發現車內一名OL打扮的許姓（十五歲）少女，警員搜查其行李箱，檢獲約二十公斤可卡因毒品，市值高達二千萬元，遂以涉嫌販毒將少女拘捕。涉事七人車乃毒販租來，警方確認司機不知情後將其釋放。警方順籐摸瓜，翌日再在九龍區拘捕兩名李姓（二十三歲）及陳姓（二十四歲）男子，相信是販毒集團的骨幹成員，兩人涉嫌招攬及操控該少女販運毒品。



毒品調查科警司（行動）吳穎詩表示，被捕少女失學失業，疑收取約一萬元的報酬為販毒集團運送毒品。該少女偷運毒品時打扮成熟如OL，幾乎看不出她僅得十五歲。馬炳堯總警司續稱，涉案毒品由深圳運至本港，大部份為直銷。暫時未知集團共有多少成員，警方相信有關行動已對該販毒集團造成沉重打擊，不排除稍後有更多人被捕。



據警方數字，本年首四個月內，共有十三名十至十五歲青少年涉及毒品罪行被捕；去年則有三十八名十至十五歲青少年因毒品罪行被捕。由一五年至今年首四個月，青少年干犯嚴重毒品罪行有下降趨勢。警方警告，販毒乃嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元以及終身監禁。如毒販利用青少年運毒則罪加一等，警方可引用《危險藥物條例》向法庭申請加刑，一五年至今年四月期間，有十四宗案件成功加刑，監禁年期平均增達百分之二十。