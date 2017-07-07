每月「外遊」機會細
收萬元帶2000萬貨來港 15歲女扮OL 運可卡因落網
販毒集團為了避過警方緝捕，利誘普通人帶毒，貪圖小利者隨時面臨長期牢獄生涯。警方經調查後，本周二在深圳灣口岸鎖定一輛入境的七人車，在車上一名十五歲少女行李中檢獲二十公斤可卡因，總值約二千萬元。涉案的雙失...
2017-07-07
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醫生囑咐家人做好準備 劉曉波病危停藥
患有末期肝癌的內地異見人士、諾貝爾和平獎得主劉曉波病情急劇惡化，流亡美國民運人士楊建利表示，劉曉波出現嚴重腹積水，腎臟亦受影響，院方已停止處方藥物。友人更透露，醫生已囑咐劉曉波家屬，要做好他隨時病逝的心理準備。 劉曉波繼續在瀋陽市中國醫科大學第一附屬醫院留醫，市司法局日前表示已邀請美、德等國肝臟權威到華替其會診。但楊建利昨在社交網站twitter表示，劉曉波出現嚴重腹積水，腎臟亦受影響，院方已停止處方藥物，亦基本停止進食。 消息人士透露，院方周一替劉曉波抽取一千毫升肝腹水後，病情一度好轉，惟翌日其病情況急轉直下，率領專家組的解放軍八一醫院副院長秦叔逵、北京協和醫院肝...
2017-07-07
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上野熊貓BB有黑眼圈啦！
上月十二日在東京上野動物園出生的雌性熊貓寶寶，已由初出生時粉紅色皮膚、長滿白毛狀態，成長至眼周、肩膀一帶逐漸長出黑毛。園方周日第四度替熊貓寶寶檢查身體，結果顯示其體重穩定已增加至接近六百零八克，身長超過二十三厘米。而母親真真養育初生女兒技巧已變得十分熟練，會邊抱著寶寶邊進食，亦會抱着女兒一起睡覺。
2017-07-07
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屋苑紛錄用家市價承接
據星島地產網報道，二手紛錄用家市價承接個案，世紀21康聯地產客戶經理康向斌表示，觀塘麗港城36座高層B室，面積517方呎，兩房間隔，望開揚景，獲用家以683萬元承接，呎價13211元，屬市價。原業主於...
2017-07-07
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再評騰訊手遊 官媒態度轉軟 科技股受壓 杜指跌158點
美國股市早段受科技股拖累下滑，其中杜指曾挫逾140點，納指亦曾跌超過1%，見6081。其後，油價升幅擴大，利好能源股，令杜指跌幅收窄，同時新出爐的經濟數據多勝預期。杜指最後收報21320點，跌158點。 美國科技股受壓，facebook、蘋果、Netflix及Google母企Alphabet股價早段均跌逾1%。杜瓊斯工業平均指數截至四時收報21320點，跌158點；納斯達克指數收報6107點，跌42點。滙控（005）美國預託證價格報73.53港元，較香港收市價升0.18港元；中移動（941）美國預託證價格報80.20港元，較香港收市價升0.10港元。 新領失業救助人...
2017-07-07
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金盃穩迎開門「洪」 哥軍雙劍出鞘
美洲金盃周五在美國拉開戰幔，A組的洪都拉斯將於夏里遜紅牛球場撼哥斯達黎加。後者鋒線拍檔祖爾甘保和拜仁雷斯多年來合作無間，剛季更一同效力士砵亭，勢聯手撕破對手脆弱防線領軍旗開得勝，客勝可作過關膽。 （香港時間周六早上9:00開賽） 哥斯達黎加上場世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽主場對千里達，憑射手拜仁雷斯射入奠勝球贏2:1，各賽事近三仗一勝二和不敗。此子剛季葡超和祖爾甘保合力為士砵亭貢獻五球九助攻，而且在國家隊長期合作，威力有保證。洪都拉斯各賽事連續七仗不勝，近五仗共失十四球之多，今仗實難抵擋對手來犯，哥斯達黎加客勝可捧。 至於揭幕戰，A組的加拿大對法屬圭亞那亦在紅牛...
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Razer電競潮起 遊戲專用配件襲港
今年電競（eSport）一詞可謂炒得火熱，除政府下月將大搞電競音樂節外，就連3香港都落力吹谷電競風潮，夥拍著名電競品牌Razer在港開專門店，從此Game迷買專業打機配件終於不用等郵購，省回不少時間，...
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傳婚後難相處 舒淇馮德倫鬧離婚
41歲性感女神舒淇，去年9月高調宣佈跟馮德倫在布拉格閃婚後，一度盛傳她刻意減產造人，可惜事業剛有點成績的馮德倫卻忙爆廠難配合，加上兩人婚後才正式一起生活，所謂相見好同住難，摩擦倍增，至上月舒淇突然在網...
2017-07-07
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社論——挺自資學士課程 一舉三得
行政長官林鄭月娥施政新風格的第一炮，推出「教育新資源」，首批涉三十六億元撥款申請，涵蓋中小幼特及大專教育，在中小幼特四個範疇，用於增加人手，改善教育環境，對提升教學質素，直接而有效，而在大專教育方面，提出向中學文憑試核心科目考獲「三三二二」、就讀指定院校自資學位及銜接學位課程的學生，提供每年三萬元的免入息審查資助，不單止支持學生持續求學，減少家長的負擔和憂慮，更有助私立大專院校增值和多元化發展，可說是一舉三得。 現時八所資助大學每年提供一萬五千多個資助學士學額，僧多粥少，估計今年會有六千多名文憑試考生，即使成績達到核心科目考的「三三二二」，仍無緣入讀八大，他們若要持續升學，...
2017-07-07
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銘記心中鍥而不捨
意大利騎師李寶利承接上月贏出八場頭馬的銳勢，上周六策騎「財高八斗」取得今季第十五場頭馬。而剛周三雖無夜馬舉行，但他照常每朝到場操馬，動態相當積極。周日沙田賽事，李寶利將策騎六駒出賽，當中吳廄「銘記心中...
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