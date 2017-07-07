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﻿每月「外遊」機會細

2017-07-07 列印
  教育局前局長吳克儉在五年任期內「外遊」逾六十次，備受批評。新任局長楊潤雄被問到會否頻頻外訪，他直言：「（任內）五年？啫係平均一個月一次？我諗機會好細，起碼今個月都冇諗過出去。」楊潤雄承認，吳克儉外訪次數確實較以前幾屆為多，相信跟他對着重本港教育國際化的理念有關，故須親身外訪跟國內外交流和建立連繫。楊潤雄稱，自己會以處理香港工作優先，「始終服務香港市民」。
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