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﻿覓得26幅地皮 黃偉綸：改劃可建六萬伙

2017-07-07 列印
■發展局局長黃偉綸。
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　　樓價不斷創新高，外界關注新政府上場後如解決土地及房屋問題。特首林鄭月娥昨表示，將成立專家小組積極開拓新土地供應，包括引起爭議的郊野公園邊陲地，以盡快推出「首置上車盤」助市民置業。林鄭與記者茶敍時表示，房屋政策屬敏感議題，政府決策或影響樓市，須小心處理。

　　另外，發展局局長黃偉綸透露，正對逾二百一十幅土地進行用途改劃，預料提供約三十一萬個單位，公屋佔七成；當中包括近日覓得的二十六幅地皮，相信能提供六萬個單位，公屋佔逾八成。他希望專家研究小組有助加快土地及房屋供應速度，但他指政府沒有「神仙棒」，「只可以揼石仔一步一腳印造出嚟」，預計需以十年計的時間才能覓到新用地。
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