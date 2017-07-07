﻿網民歎尊嚴何在 網民歎尊嚴何在

港男遭女友欺負的個案，層出不窮，近日又有新「受害者」出現。網上流傳，一名穿著西裝的大男人無故跪在人來人往的觀塘街道上，更扯著雙耳，疑被「女友」處罰，被網民大歎「尊嚴何在」！



有網民昨日在facebook一個專頁上載數張該名下跪男的照片，留言指「又一個被港女欺凌嘅懦夫」。



原因成謎



由幾張相片見到，一名西裝男屈滕跪在行人路旁，雙手扯着耳朵，面向馬路，汽車不斷駛過，恍如被母親懲罰的孩子，甚狀可憐。發帖者未有提及地點，但被眼利的網民發現該處為觀塘偉業街。



雖然有關照片並未攝出其「女友」，男子下跪原因亦成謎，但引來不少網民留言，呼籲這名男子「唔好做男人啦，雙膝只跪為父母！」、「生嚿叉燒好過生佢」。更有人笑指施罰者可能另有其人，「可能係男朋友」、「港女係佢阿媽」等。