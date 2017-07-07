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﻿美股中段跌91點

2017-07-07 列印
　　美國周四股市走軟，杜指中段報二一三八六點，跌九十一點；納指則報六一二○點，跌三十點。滙控美國預託證券價格中段見七十三點八六港元，升零點五一港元；中移動美國預託證券價格則見八十點二三港元，跌零點○六港元。

  紐約期金中段報每盎司一千二百二十二點三美元，升零點六美元；紐約期油則報每桶四十六點二三美元，升一點一美元。
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