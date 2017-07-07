﻿警瓦解借貸詐騙集團拘六人

警方破獲一個詐騙集團，拘捕六名涉案男子。警方指被捕男子訛稱銀行職員隨機致電十六名受害人，聲稱可安排低息貸款，但要求他們先繳交一筆保證金，成功騙去受害人逾六百萬元。警方接到受害人報案調查後，過去四個多月採取行動拘捕涉案男子。



警方早前共接獲七男九女（三十至七十歲）市民，指於去年十一月至今年二月，分別接獲聲稱銀行職員來電，指可為他們介紹中介公司及安排進行低息貸款，但須繳付一筆保證金或手續費，受害人不虞有詐，結果共被騙去合共六百二十萬元。其中一名受害人被騙去超過一百萬元。



葵青警區重案組接手調查後，於今年三月至七月採取拘捕行動，掩至青衣、葵涌、天水圍等多個單位及辦公室，拘捕六名二十八至五十七歲男子，他們涉嫌串謀詐騙；行動中警方撿獲一批文件、電腦及多部固網電話。