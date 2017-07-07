﻿業權爭拗 投資者隨時踩陷阱 蓮塘村屋重建有難度

蓮塘╱香園圍口岸有望明年啟用，最近不少地產代理轉為力銷聲稱可「申請重建」的舊式村屋，吸引投資。惟舊式村屋申請重建並非易事，有村民不諱言，至少要排三至五年才獲地政署批准，加上舊村屋當年興建時大多「踩過界」，故申請重建時才發現牽涉其他業權。有行內人更形容，以往有人不慎買下已偷步重建的村屋，最終須向地政署補交申請。



蓮塘╱香園圍口岸開通在即，最近有地產代理轉為力銷舊式村屋，以「蓮塘口岸明年開通」作招徠，指買家投資舊村屋物業後，可申請重建，有望升值。卓昇地產分行經理鄧卓文直言，過往不時接獲舊村屋業主查詢放盤，「他們眼見手上村屋已破舊不堪，不想自己搞重建，寧願趁蓮塘口岸效應『賣樓』」。但他會拒絕承接舊式村屋的放盤，因舊村屋大多難以申請重建。現時舊式村屋若向地政署申請重建，至少要等三至五年。他認為，等待重建時間長，買家很難預計重建後的樓市情況，倒不如買現成村屋。



非原居民易陷地權糾紛



有房地產顧問認為，現時不少地產代理為促成生意，不惜落足嘴頭吸客，投資者隨時跌入陷阱。永利行測量師有限公司董事蕭亮鴻直言，因申請重建排隊需時，且要提交大量文件，故部份業主選擇「先斬後奏」，偷步重建，「有投資者接手後才驚覺上一手業主在未有領申請紙下私自重建，再向地政署補交申請時，已要『排隊尾』，申請期較原先更長。」



打鼓嶺大埔田村村代表陳紹永亦指，樓齡達五十年以上的村屋，過去買家以原居民為主，惟近年不時有非原居民入市，希望重建村屋後，可多賺一筆。但他提醒，即使買家經已取得整幢村屋的業權，並按政府要求申請重建，惟同時要留意村屋附近土地的業權，避免與附近村民發生不必要的衝突，「你買的村屋，有機會被私家地包圍，以前附近村屋業主都是一家人，所以會容許對方泊車及使用路面，但業權轉到你手上後，到時他還願不願意開路給你過呢？」



更有業主因誤信地產代理，以為可將村屋改建，結果得不償失。曾承接村屋改建工程的註冊小型工程承建商聯會會長陳國雄稱，去年曾接獲一宗兩層高、每層約一千呎的村屋改建工程，業主在前年買入單位自住一年後，希望將村屋加高一層，但在工程期間遇上地政總署人員上門調查，指懷疑有人進行違規改建，結果揭發該村屋位置屬「鄉村式發展」用地，並規定村屋每層面積不可超過七百方呎。



陳國雄續說，該業主其後被政府勒令「還原」單位至每層不超過七百方呎，業主於是要額外花費百多萬元重建單位。他認為，事件反映地產代理為賺取佣金，既沒向政府申報工程，更沒提醒業主法例的要求，「我會建議業主，一定要獨立請律師，查清楚土地發展要求，不能輕信代理的建議。」



