﻿助單親人士渡過難關 尋常師奶變身無名英雌

香港單親協會總幹事余秀珠本是一位普通師奶，一心只想相夫教子，但三十多年前經歷家庭暴力及離婚，為了讓女兒茁壯成長，原本自卑怕事的她，抬起頭勇敢面對歧視，透過不斷進修搖身變成專業社工，創辦單親協會，幫助同路人跨過離婚難關，早前更獲頒「香港無名英雄人道獎」。



《東周刊》報道，余秀珠有今天的成就，緣自一段不幸的婚姻。她在工廠打工時，結識任職水喉匠的前夫，婚後誕下兩女。前夫婚後才顯露控制欲強的本性，不准她出外工作接觸男性，「望一望男人，都會鬧我勾佬及打我。」



遭遇家暴 離婚闖新天



「他不做嘢，又要我拿錢回家，我唯有在家車衣賺錢，不過每當有男人送貨上門也會被他罵。」余秀珠性格溫馴，思想傳統，被打到皮開肉裂都啞忍，從沒離婚念頭。但前夫卻變本加厲，開始對兩歲及六歲的女兒動武，此舉觸及她的底線，兩度忿然帶着女兒離家入住和諧之家庇護中心，最後因前夫有外遇，她終「逃出獅子口」。



然而，那個年代女人離婚像是十惡不赦的罪名，令余秀珠受盡白眼，離婚初期靠綜援維生，但被人指罵她「爭飯食」、「唔知醜」。她自卑得連頭也不敢抬起，心情低落，要接受心理治療。



苦讀獲社工資格



為了養活女兒，余秀珠在社福機構找到一份接線生兼職，其後萌生投身社工念頭。



本來只有中三學歷的她，四十多歲時在自修下考獲會考英文科合格，同事都譏笑她單憑一科合格便想成為社工。但她沒有放棄，寫自薦信給理大和城大社工學系系主任，解釋入讀原因是希望成立一個幫助單親人士的組織，終打動城大破格取錄她修讀社工文憑課程。



畢業後，余秀珠重返曾借宿的和諧之家任社工，九一年與幾名單親人士成立「關注單親人士會」（單親協會前身）。協會無政府資助，多年來全靠余秀珠四出爭取資源，「希望未來每區都有服務中心，為單親人士建立自信。」



