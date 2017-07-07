﻿投行發功 目標價調高 北水外資狂掃滙控

投行摩根士丹尼上周發功，將滙控（005）目標價調高至八十四元，最「牛」可衝上九十三元，直撲紅底股大關。經歷金融海嘯後，滙豐嚴重內傷，即將退下火線的主席范智廉和行政總裁歐智華近年快刀斬亂麻，出售海外非核心資產套回資金、供股集資等，收拾殘局。由友邦（1299）過檔做主席的杜嘉祺，今年十月便會正式執掌滙豐，股民憧憬杜嘉祺能憑經驗，使滙豐重拾增長動力。



《東周刊》報道，多間美國大型銀行上周通過壓力測試後，隨即加大「派錢」力度。其中摩根大通、花旗銀行及美國銀行先後宣佈調高股息，以及進行大型回購，實行減少股票供應催谷股價，藉此提升股東回報。消息曝光後，摩根士丹尼上周四即時發功，將滙豐目標價調高至八十四元，相當於一九年預測每股有形資產淨值一點五倍，最「牛」可見九十三元，刺激股價單日飆升超過百分之六，創下七十三元一年新高。



名嘴曾淵滄是滙豐大好友，認為可繼續長線持有，「睇好原因係業績見底，加息環境令息差擴闊，加上息率高，同外資大行講嘅理由差唔多。其實我一年前已經講，不過無大行咁大影響力啫！」去年八月，滙豐宣佈回購計劃後，曾淵滄即大手掃貨，「當時只係五十幾蚊，息率有九厘。上周美國大型銀行通過壓力測試，市場憧憬監管放鬆，銀行可以釋放更多資金，進行新一輪回購。」



「進取買騰訊 穩陣買滙豐」



上周四「大笨象」起飛當日，淨流入滙豐的北水達九億四千萬元，創下近期最大單日金額。經常接觸內地股民的民眾證券董事總經理郭思治指，滙豐是極受內地機構投資者如保險公司和散戶歡迎的港股，「進取嘅買騰訊，穩陣保守就鍾意買滙豐。以前內地人買銀行股，淨係識買內銀，但始終受不良貸款問題困擾。滙豐係國際銀行，有各國監管機構睇住，佢哋覺得帳目冇問題。o依家仍然有五、六厘息，仲高過內銀股，所以覺得買滙豐仲抵！」



今年三月滙豐成功向友邦挖角，找來首席執行官杜嘉祺接替范智廉「直降」做新主席。作為小股東，曾淵滄坦言對杜嘉祺有很大期望。「佢由友邦過檔，相信會幫滙豐帶來新發展。友邦上市咁多年，股價表現幾好，尤其中國市場做得十分出色，呢啲經驗對滙豐好有利。」