﻿發掘知識 讓學生從生活中學習 棄作業享真暑假

小學「操練文化」已成常態，暑期作業總有厚厚一疊，但不少小學近年一反「常態」，將功課量減低，誓要還學生「真」暑假。有小學讓學生以攝影、遊記、網誌等形式，簡單記錄暑假所見所聞，或做簡單的閱讀報告，以及為親子活動拍照。有校長認為，操練只會逼使學生拒絕做功課，唯有讓學生「真學習」，才能突破舊有的課本框框，以不同方法記錄生活。



踏入七月，長達一個半月的暑假即將來臨，小學為了讓學生在長假期繼續溫習，一般會派發暑期作業，當中不少題目講求操練。但近年不少校長相繼發現，與其迫使學生在暑假操練，不如派發簡單而且與生活有關的功課，引起學生學習興趣。



三年前，浸信會天虹小學仍向學生派發一本合共七十頁，涵蓋中、英、數、常各科的暑期作業，校長朱子穎坦言，學生對作業不感興趣，只會在臨近開學前幾天胡亂趕工，甚至抄襲，而老師也無心批改，「結果是老師和學生只在表面上完成工作，甚麼都學不到。」



兩年前，該校決定取消暑期作業，去年重推的「功課」，只要求學生以「暑假的快樂時光」或「我的夢想」為題，提交任何形式的報告；今年仍與去年一樣，可以以攝影、錄影、簡報、繪圖、周記、網誌等不同形式，製作題目為「我的……」的暑期功課，還明言可以讓家長和子女一同完成。



功課以趣味為原則



朱子穎稱，要讓學生主動學習，須讓他們自行發掘有興趣的題目，而不限形式的提交方法，更能讓學生跳出作業框框，找到自己喜歡的創作模式。他認為，學生不喜歡做暑期作業，不是因為不聽話，而是因為學習過程無趣，「小朋友只會留意有趣的事物是正常的。」



他指，在過去十多年間，學校不停要求小學生操練，已經讓學生出現不懂思考的反效果，加上近年小學生家長已是八十後和九十後，這些家長進入社會後，發現自己兒時的操練與工作所需技巧無關，故紛紛要求學校減低兒女的功課量。他更得悉，近兩年已有至少六、七所學校為配合家長要求，將操練式暑假習作轉換成不同類型的活動。



屯門五邑鄒振猷學校校長沈耀光則表示，學校在三年前仍會派發暑期作業，但後來發現習作操練成份重，暑期作業的質素亦參差不齊，部份更超出學生的學習程度，故決定改由老師設計功課。他指學校現時的暑假功課以具趣味為設計原則，「會叫學生看有趣的書，或者去公園拍照，讓他們有各種不同活動。」



「不願小朋友成為功課奴隸」發起人梁美容則說，以往家長習慣讓學生在暑假不停做練習，但近兩三年，填鴨式教育扼殺學生學習興趣的情況愈趨明顯，加上近年反全港性系統評估（TSA）和反小三基本能力評估研究計劃（BCA）後，家長和教育界對學童功課量多的情況愈來愈反感，學校也乘勢減少學生功課量。