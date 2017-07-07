﻿立會通過促為創科拆牆鬆綁

立法會昨日通過「革新過時法例，促進創新科技發展」的無束力動議及其中五項修正案，創新及科技局局長楊偉雄指，創科項目不時需要跨局合作，而法治與創新並不應對立，但修改法例時需衡量各方利弊。



他強調政府對不同應用科技持開放態度，局方現正就各創科項目進行顧問研究，將適時公佈報告。



民建聯議員蔣麗芸表示，創科局若能更早成立，香港的創科定能發展得更好，「香港的創科曾經名震一時，包括電子產品、益智玩具，及由她父親發明的紅白間條塑膠足球『西瓜波』，曾獲創新產品獎項」，但現時困境是反對派所賜，希望未來做好河套區的創科園。



公民黨的陳淑莊表示，當局的政治取態與引入創新科技背道而馳，「並非要求政府為創科廢除一切監管，而是要拆牆鬆綁。」