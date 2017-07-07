﻿士多東主申逆權侵佔銅鑼灣地

一名士多東主及其親屬自一九七七年起於銅鑼灣一大廈後巷經營士多至今，東主日前入稟高等法院以《時效條例》控告大廈業主立案法團，提出逆權侵佔有關土地的業權。



原告陳永棠（譯音）為銅鑼灣金鐘大廈後巷的「財記商店」士多東主，他在入稟狀中稱，大廈法團於二○○五年成立，而金鐘大廈位於謝斐道及分域街交界，其南面一條二百四十二厘米闊的後巷，其中九十厘米屬於大廈；他和其家族成員一九七七年就在上述土地經營財記商店，佔用土地逾二十年。



期間原告一家在後巷擺放家具、雪櫃、展示櫃及安裝大閘，大閘更只能以原告一家持有的鎖匙開門進出，故原告認為已經逆權侵佔，要求法庭聲明法團沒有權佔據相關土地，而原告有權佔用上述土地。