﻿報檔遭爆竊失三萬元財物

大埔翠怡花園一個報檔發生爆竊案，報檔女檔主昨晨返回開檔時，發現檔口有搜掠痕跡報警。警員到場經點算後，證實損失香煙及現金共值三萬餘元，連閉路電視亦偷走，檔口旁遺下一個空檸茶膠樽。警員調查後，追緝兩名涉案賊人歸案。



現場為翠怡花園C座地下一個報檔，女檔主姓李（六十一歲），昨清晨約五時，李返回開檔時，發現檔位凌亂及有搜掠痕跡，心知不妙報警。警方到場女檔主經點算後，證實損失約五十條香煙及二千餘元現金，總值三萬餘元。



警員在現場調查，發現報紙檔的閉路電視被人拆去，檔口同時遺下一個空檸檬茶膠樽，相信賊人偷飲後遺下。警員事後翻看附近閉路電視，發現犯案時有兩名賊人，現正追緝其歸案。姓李女檔主表示，報檔有逾二十年歷史，八年前她與丈夫頂手經營，早前丈夫因病逝世後，現時她和女兒合力經營。