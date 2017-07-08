﻿大批市民各區迎航母 遼寧號掀追艦狂熱

萬眾矚目的中國第一艘航空母艦「遼寧號」編隊昨晨抵港，並於今、明兩日首度開放予公眾參觀。全城隨即掀起「追艦」熱潮，港島沿岸多處地點昨清晨聚集大批市民，部份更帶備各種攝影器材捕捉「遼寧號」進港一刻，十分雀躍。「遼寧號」在三艘屬艦護送下，昨晨七時許經東博寮海峽駛入青衣對開海域，其間船上官兵盡顯親民一面，列隊向岸邊市民揮手，此時天現彩虹，更增加了歡愉氣氛。特首林鄭月娥致歡迎辭，對中央政府批准「遼寧號」首次對公眾開放表示感謝；解放軍海軍副司令員丁毅則希望這次活動能加強港人「愛國愛港」的精神。



「遼寧號」編隊在昨晨七時二十分進入香港海域，三艘屬艦包括導彈驅逐艦「濟南號」、「銀川號」及導彈護衞艦「煙台號」，率先在本港消防滅火輪帶領下，經東博寮海峽駛往昂船洲對開水域。未幾主角「遼寧號」亦登場，在三艘屬艦及滅火輪護送下展露雄姿。其間海面上竟出現一道彩虹，形成一幅難得景象，周邊滅火輪亦噴水以示歡迎。



母艦現身 岸上即有歡呼聲



港島區沿岸包括鴨脷洲海怡半島、香港仔瀑布灣公園一帶及青衣西南端，一早已聚集大批市民，帶備相機、望遠鏡、長短鏡頭等裝備，當「遼寧號」現身一刻，岸上隨即被歡呼及快門聲覆蓋。數十名水兵亦在「遼寧號」甲板上列隊，朝岸邊敬禮，部份水兵友善向市民揮手，盡顯親民一面。



「遼寧號」最後停泊在青衣南面交椅洲對出水域，三艘屬艦則停泊在駐港解放軍昂船洲軍營碼頭。昂船洲軍營昨舉行歡迎儀式，約一千六百名政界人士加上不同團體、學生代表獲邀出席，其中包括特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任張曉明等。林鄭月娥致辭時，對中央政府首次安排「遼寧號」公開予公眾參觀表示感謝，並認為「遼寧號」編隊這次訪港，讓廣大市民親身體驗國家在國防及海軍建設方面取得的巨大成就，可加強港人對國家的認同和了解。



解放軍海軍副司令員編隊指揮員丁毅指，這次是中國航空母艦第一次向公眾開放，可見中央對本港的高度重視，料屆時共有五萬多人登艦參觀編隊。艦上官兵亦會深入社區，與慈善機構合作開展公益及社區服務，希望公眾能看見艦隊威武、文明之師之風采，激發港人愛國愛港的熱情，振奮民族精神。