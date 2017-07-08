﻿興奮出席「甲板招待會」 政商名人雲集第一航母

「遼寧號」昨晚舉行「甲板招待會」，廣邀本港政商界人士出席，其中包括特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華、梁振英、中聯辦主任張曉明、多名立法會議員等。不少出席者坦言，對首次登上航空母艦感到緊張、興奮，但很高興得見國家現代化的強大。



多位知名政商界人士昨傍晚五時許陸陸續續抵達中環十號碼頭，分批乘坐解放軍安排的駁船前往遼寧號。首先抵埗的是特首林鄭月娥，隨後全國政協副主席董建華、梁振英伉儷、中聯辦主任張曉明、多名建制派立法會議員、港區人大代表、政協委員亦陸續抵達，其間行政會議成員周松崗由海軍數名「壯男」保護上船。



招待會由晚上七時開始，首先是軍方致辭，隨後舉行冷餐會及文藝表演等節目。出席者均情緒高漲，紛紛上前與海軍官兵拍照「集郵」，當中來自河南與新疆的美女海軍甚受歡迎，多名議員均爭相與她們拍照，立法會議員謝偉俊更與一名解放軍歌舞團女成員一同自拍，而林鄭月娥亦有跟戰機機師拍照留念。



政務司司長張建宗坦言，對參觀遼寧號感到十分興奮，認為遼寧艦首次出訪的地方是香港，可見國家對香港的高度重視，故具難得意義。運輸及房屋局局長陳帆坦言，自己是人生首次登上軍艦，作為工程師很有興趣了解船上設施，笑言會猶如小孩子到遊樂場般「有咩睇咩」。



經民聯議員林健鋒則指，自己昨在財委會開會時一直「坐唔定」，希望會議能快點完結，可早點登艦目睹國家的科技發展。



他認為中國海岸線長，有強大的艦隊對國家安全非常重要。



據悉，當局日前亦有發帖邀靖十多名傳統泛民議員出席招待會，惟昨晚並不見有任何泛民議員。