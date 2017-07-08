﻿迪士尼碼頭觀艦位置最佳

首度訪港的「遼寧號」今、明兩日開放予公眾參觀，駐港解放軍早前派發合共三千六百張公眾及特定團體參觀券，讓公眾一睹遼寧號的風采。遼寧號有不少值得一看的武器，無緣登艦的市民亦無須失望，可嘗試在迪士尼碼頭等較為理想的地點眺望遼寧號外貌。



遼寧號上有不少難得一見的軍備，軍事迷特別推介的SS-N-19「花崗岩」反艦巡弋飛彈垂直發射裝置，採用人工智能技術，能自動識別周圍威脅性最高的敵人攻擊，更具潛航發射功能。而ZM87「卡什坦」導炮合一近防系統，則是各種火炮、導彈及雷達結合成一座炮塔，同用於應付空襲，或攻擊小型目標。據悉，除原有的「殲-15」戰鬥機外，遼寧號此行亦搭載了新型號的「殲-20」隱形戰機。



不過登艦市民須謹記，登艦時禁止攜帶攝影器材拍照、錄影，亦不能攜帶食物飲料或任何危險品。



遼寧號抵港後，停泊於交椅洲以北水域，介乎青衣和大嶼山之間，毗鄰坪洲和香港島，全港不少地點亦能眺望遼寧號外貌。其中迪士尼碼頭位於樂園度假區南端，距離遼寧號只有約三公里，視野無阻擋，預料是最佳觀賞位置，市民可以乘坐天星小輪由尖沙嘴往來迪士尼，且航線亦會途經交椅洲。



青衣青堂里可遠眺



由於坪洲離艦隻停泊位置不太遠，而坪洲最高的手指山山頂景觀開揚，遠至青馬大橋亦可見，相信登頂後可俯瞰遼寧號全貌。另西區貨物裝卸區和摩星嶺雖離交椅洲較遠，但面向西面水域視野廣闊，或能遠望遼寧號。市民亦可在青衣南部青衣路和青南路交界以南約四百米位置，以及青尚里對出觀看到遼寧號。