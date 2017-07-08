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﻿九巴加薪3.8%至4.8%

2017-07-08 列印
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　　九巴及龍運巴士昨宣佈本年度加薪方案，加薪幅度由百分之三點八至四點八，九巴指加幅超過市場平均指標，但工會則不滿加幅，認為會打擊員工士氣。

　　九巴及龍運巴士昨宣佈，全職員工本年度加薪幅度不少於百分之三點八，文職等職系員工的加薪於九月一日生效，而日薪及月薪車長、助理站長、站長及各級維修技工，底薪連獎金加幅不少於七百零五元，即八成人的加幅逾百分之四點八，加薪生效期可追溯至今年六月一日。九巴權益工會理事長李國華對於加薪幅度感不滿，指幅度是以底薪作基數計算，故員工實際只加薪數百元，加幅未能改善生活質素，或會打擊員工士氣。他希望實際加薪金額最少超過八百元，工會內部下周將會召開緊急會議，商討是否作出進一步行動。
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