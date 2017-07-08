﻿「金字塔式」制度傾銷 中港澳盲搶濠江骨灰龕

澳門早前推樓市辣招，降低住宅按揭成數，不少地產經紀立即變陣，趁香港剛通過規管私營骨灰龕，參與陰宅市場銷售。《東周刊》報道，有私營龕場將香港炒賣陰宅的模式帶到澳門，並以佣金倍升的「金字塔式」制度傾銷，加上限時劈價等手法，吸引不少中港澳炒家盲搶龕位。



記者日前到一家由香港資金發展的私營龕場永念庭了解，現場所見辦公室及大樓各層龕位，均有不少準買家參觀，部份更即場簽約買位。一名女職員介紹說：「本月（六月）購買任何龕位，都可以勁減四萬元，下個月就只減三萬，再之後隨時無得減！」



「入場費」八萬八



她續指，最便宜的龕位原售十二萬八千元，減價後變相只賣八萬八，籲記者可先支付這筆「入場費」，暫不「揀位」，作投資之用。機構更為龕位設立升值保證，每年升幅約一成。以八萬八千元買來十二萬八千元的龕位為例，兩年後便可升值至十五萬三千元，若成功轉售，利潤高達六萬五千元。故也曾有買家不惜豪擲二百多萬，購入全場最豪華的「家族位」，務求從中賺取巨額差價。



有知情人士透露，為招攬更多地產經紀加入「拉客」，該龕場實施「金字塔式」佣金制，「基本上佣金是百分之四，賣到九十萬以上即『跳bar』至百分之八，衝破六百萬更可獲百分之十二。」所以，不少經紀為爭取「賺足」佣金，紛紛組隊四出拉客。



資深地產業人士張一輝表示，永念庭受惠香港暫停租售私營龕位，加上運用限時劈價、升值保證等手法，確實有不錯的吸引力。但他認為，單憑香港暫停租售私營龕位的因素，未必能令濠江龕位「炒得起」。而且「先付款、不揀位」的交易方式存在超賣風險，建議投資者應細心研究相關合約。