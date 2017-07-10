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日報新聞 > 港聞

﻿港高鐵列車 首曝光

2017-07-10 列印
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        港鐵採購的第三列列車，日前由青島車廠經內地高鐵鐵路駛來本港。行政長官林鄭月娥昨天到訪石崗列車停放處，列車內外首度曝光。列車以銀色為主色，車頭流線型設計，兩側印有象徵飛龍的橙色弧形花紋，令高鐵猶如一條「飛龍」。
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