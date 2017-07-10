﻿青島車廠出發 高鐵首列車抵港疾走2500公里

廣深港高速鐵路（高鐵）香港段工程臨近尾聲，港鐵採購的第三列列車日前由青島經內地高鐵鐵路駛來港，行政長官林鄭月娥昨天到訪石崗列車停放處，列車內外首度曝光。林鄭形容列車設計和設備完善，預告即將公佈一地兩檢方案，重申一地兩檢最能發揮高鐵的效用。



列車以銀色為底色，車頭流線型設計，兩側印有象徵飛龍的橙色弧形花紋，八個車卡則有紅、白波浪形長紋。首尾兩卡屬頭等車廂，提供六十八個座位，座椅有腳踏、掛鈎、獨立閱讀燈和個人音頻輸出插座；其餘六卡則提供五百一十一個座位。八卡的座椅均設電源插座、餐桌和雜誌架，牆身設有掛衣鈎，椅背角度可以調校，更可配合行車方向轉動整排座椅，避免乘客因「坐倒車」感到不適。列車配備Wi-Fi和多個屏幕，為乘客提供娛樂。



港鐵向中車青島四方機車車輛公司訂購九列高鐵列車，型號跟內地高鐵列車「和諧號」相同，首列列車二○一六年九月海運到港。青島四方為大型中央企業中國中車股份有限公司屬下子公司，設計及製造機車、鐵路客車及城市軌道交通列車等產品；另外，新加坡地鐵列車、廣九直通車及青藏高原鐵路客車等亦是由青島四方製造。



林鄭：標誌鐵路連接



林鄭月娥在運房局局長陳帆陪同下，昨晨登上日前抵港的第三列列車參觀，她表示心情興奮，形容列車相當舒適，選色顯現活力，另設殘廁和輪椅置放位，照顧不同乘客的需要，設計和設備均令人滿意。她指，首次有高鐵列車經鐵路由內地抵港，全程二千五百公里，標誌着香港與內地鐵路網絡連接的里程碑。



一地兩檢可發揮高鐵效益



至於一地兩檢爭議，林鄭強調若未能在西九龍總站一次過進行出境和入境的工作，會引起乘客不便，令高鐵效益大打折扣。她提到，一直致力跟內地有關單位協商符合一國兩制原則和《基本法》要求的一地兩檢方案，相信不久可以作公佈，希望市民亦懷着興奮心情迎接高鐵。



港鐵工程總監黃唯銘表示，高鐵通車在即，截至上月底整體工程完成約九成四，當中木工和機電工程部份各完成約九成六和八成八，最快明年第三季通車。



