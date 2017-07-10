﻿「好仔」經紀求幫忙「跑數」 七旬婦買倫敦金疑被騙失22萬

金融騙徒利用長者寂寞心理，「扮好仔」哄騙投資「棺材本」詐財！有蠱惑倫敦金經紀隨機打出電話，尋覓目標長者，推銷聲稱高回報投資，言談間盡顯敬老和關愛，有寂寞長者被「好仔」哄騙投資二十二萬元，並簽署授權經紀全權代為買賣，結果九天虧蝕逾九成，僅剩一萬元，受害長者日內報警求助。



現年七十三歲的曹太，在女兒Mimi陪同下向記者詳述受騙經過。曹太今年四月初接獲姓余陌生男子來電，對方聲稱是金業公司職員，有穩賺兼高回報投資介紹，只要存入六萬元，每月有六百元利息，言談間對曹噓寒問暖。



陌生人的關心，令曹開懷和信賴。Mimi稱，母親在四月三日與對方見面後，馬上交付六萬元支票，並簽署了一些文件，等待收取利息，但至當月十日，余又賣口乖游說，稱再爭取十六萬元營業額，即可升職當經理，要求幫忙「跑數」，承諾當月二十日可交還筆款項，她為幫忙年輕人答允交款。



Mimi說，母親在四月十九日致電查詢退款，余竟稱將其全部二十二萬元款項投資，因倫敦金價格下跌，九天以來虧損嚴重，剩餘不多，但仍看好後市會回升，只要多付十五萬元，有信心連本帶利賺回，她得悉後阻止母親再付款。



Mimi陪同母親前往該公司，向姓萬業務經理查閱買賣記錄，才得悉簽署了授權第三方（姓余客戶經理）全權代表投資的協議，惟母親不知情，她質疑有人未清楚解釋協議，便催促母親簽署，又發現買賣記錄頻密，接連虧本，帳戶僅剩一萬零二百三十八元九角一分，質疑偽造帳目騙財，她於是要求停止買賣，惟沒法討回損失。記者致電姓余經紀，沒法接通，發訊息查詢，至截稿仍未回覆。姓萬業務經理也一直沒回覆。