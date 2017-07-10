﻿陳帆探劏房戶 一度感觸哽咽

特首林鄭月娥早前公開表明，要求司局長定期落區聆聽民意。運輸及房屋局局長陳帆昨到深水埗探訪貧窮家庭，又與基層市民對話，聽取有關住屋問題的意見。兒時曾居住板間房的他，昨看到劏房及板間房住戶的生活環境遠較當年惡劣時，一度感觸哽咽，重申政府會積極覓地增建公屋。



陳帆在昨午三時許抵達深水埗，隨即探望三個基層家庭，其中一個四人家庭居於面積只有一百呎的劏房。陳帆抱着小童跟住戶聊天，了解平日生活情況，並以紙筆摘記要點，又向住戶送贈禮物。



「不是我們能接受的」



陳帆在家訪後，再與社區組織協會基層房屋關注組約五十名居民對話，不少街坊向他反映劏房環境惡劣，公屋輪候時間過長，要求政府加快處理住屋問題。陳帆表示，明白市民住屋需要，惟問題「唔係一朝一夕可以解決到」。期間他多番哽咽，坦言「在一個不夠一百呎的劏房內，起居飲食、清潔衞生、做功課溫習，都需要在牀上處理，其實很慘」，甚至較他兒時居住的板間房更嚴峻，「不是一個我們能接受的條件」。



他指，政府要給予下一代希望，但不能夠簽下空頭支票，承諾政府會盡力覓地建公屋，籲大家要「頂住、撐住」。當局會積極考慮其他中短期方案，例如邀請非牟利機構參與先導計劃，租用唐樓單位改劃成居住環境較理想的劏房，再以成本價租予等候上樓的市民。



何喜華：有驚喜﹗



社區組織協會主任何喜華指，新政府甫上場便向陳帆發邀請函，對方早兩三天已回覆並決定盡快落區探訪。他對其開放態度大感意外，「有驚喜，對人有感觸嘅局長唔多！」對比前任局長張炳良，他對陳帆更有信心，寄望能盡快解決房屋問題。







