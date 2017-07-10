﻿終身停牌漢衝路障 狂飆七公里撞警車

荔枝角昨日發生驚險飛車場面，一名被判終身停牌男子，駕駛七人車遇警方路障被截查時拒停車及加速逃走，多次衝紅燈及切雙白線圖擺脫追兵，與警方飛車追截近七公里至沙田被追及時，疑車撞向警車後棄車逃走，但司機最後仍被捕。



昨晨五時許，警方在曼克頓山對開青沙公路設置路障，打擊酒後駕駛罪行。其間一輛七人車駛至路障，警員示意七人車司機停車檢查時，司機竟加速逃走。七人車衝過路障沿青沙公路高速駛往沙田，其間多次違例切雙白線及衝紅燈，時速一度高達一百八十公里，險與其他車輛碰撞。兩輛隱形戰車及多輛警車尾隨追截。



時速180公里 隱形戰車追截



疑車駛至沙田車公廟路近翠田街時，司機見兩輛警車追近，扭右軚撞向旁邊一輛警車後掉頭，並隨即棄車逃走，雙方飛車追截近七公里。警員即落車追截，迅速將涉案三十七歲姓張司機拘捕。



張棄車時，七人車無人駕駛下溜前撞及一輛埋站上落客的巴士車尾，幸無人受傷。張並非車主，七人車並無報失，警員事後聯絡車主助查。



棄車逃走 警速拉人



被捕男子姓張（三十七歲），他涉嫌危險駕駛、停牌期間駕駛及沒有第三者保險被警方拘捕。消息稱，張有爆竊及打劫案底，於一三年涉違反法例被法官判終身停牌。在一二年五月香港仔壽臣山道碧麗閣發生一宗豪宅爆竊案，數名賊人入屋爆竊期間打傷戶主的兒子，掠走現金財物近百萬元，警方其後拘捕三名涉案男子，當中包括當時無業的姓張疑犯，但其後罪名不成立獲釋。



執業大律師陸偉雄表示，這次案中被判終身停牌被捕司機，相信罪成後法官會判其較長的監禁年期。而借出七人車的車主，可能干犯「容許他人無牌駕駛」罪行。







