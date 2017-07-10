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﻿馬鞍山反超速行動 「過期學神」被捕

2017-07-10 列印
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        警方新界南總區交通部執行及管制組特遣隊，早前接獲市民投訴指近日馬鞍山區懷疑有非法改裝車輛超速行駛。警員於前日昨晚約十一時半至昨凌晨，在馬鞍山西沙路一帶展開打擊非法改裝及反超速行動。

        其間警員截停一輛私家車調查，揭發一名五十八歲男司機持過期的學習駕駛執照駕駛，並未能過期酒精呼氣測試。警員調查後以涉無牌駕駛、酒後駕駛及無第三者保險下駕駛將他拘捕。行動中，共有十六部車輛涉超速被發出告票，另有七輛私家車涉嫌非法改裝被警方拖走作進一步檢驗（見圖）。
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