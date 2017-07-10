﻿無業漢持刀指嚇前妻 兒子報警制止

惡漢為錢擸刀嚇前妻，兒子護母大義滅親！一名無業男子，昨早因金錢問題在青衣邨一單位與前妻發生爭執，其間有人情緒激動，竟襲擊前妻，又擸刀出言指嚇。其兒子看不過眼，即制止及報警。警方接報到場調查後，以涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊將他被捕，他報稱受傷，聯同女事主一同送院治理。



現場為青衣邨宜業樓一單位，男戶主姓董（六十九歲），據悉，董無業。昨早九時許，董向其六十二歲姓李前妻索錢，惟遭到拒絕，兩人遂起爭執。爭執激烈時，有人情緒失控，揮拳毆打李婦，又用膠樽擲向她，之後更到廚房取出一把利刀揮舞，出言恐嚇前妻。



其兒子見狀，立時上前制止父親惡行，並報警求助。未幾警方接報到場，發現李婦手部受傷，遂以涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊拘捕男戶主，他亦報稱額頭受傷，兩人事後同獲送往瑪嘉烈醫院治理，董送院期間，雙手被警員扣上手銬。