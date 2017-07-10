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﻿低壓槽影響　周中料多雨

2017-07-10 列印
■天文台預測，隨着低壓槽北移，周末華南沿岸驟雨會逐漸增多。
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　　熱帶風暴「苗柏」襲港不足一個月，廣東省氣象台及歐洲中期天氣預報日前均預測，下周南海及菲律賓均會有熱帶氣旋形成，料廣東地區將受到影響。本港天文台則指，現時全球電腦對氣象預測的分歧頗大，暫未見有熱帶氣旋形成跡象。

　　廣東省氣象台昨天表示，下周日起廣東省「可能受南海熱帶氣旋或擾動影響」。歐洲中期天氣預報亦指，下周後期南海以及菲律賓以東海域有低壓區，將增強為熱帶氣旋。天文台科學主任梁恩瑜回覆本報查詢，廣東方面所指的「熱帶擾動」是熱帶氣旋的雛形，不一定會增強，並指全球電腦預報的不確定性頗大，本港天文台暫未見有熱帶氣旋形成的跡象，但仍會密切監察最新情況。天文台預測，位於南海的一道廣闊低壓槽將在本周中期為廣東沿岸帶來驟雨，隨著低壓槽北移，周末華南沿岸驟雨會逐漸增多。
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