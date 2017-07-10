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﻿唐樓被爆竊 戶主失珍藏軍票

2017-07-10 列印
　　旺角發生爆竊案！昨早約九時許，六十四歲姓羅女戶主偕同其七十一歲兄長，返回通菜街十一號一唐樓單位，驚覺門鎖被撬毀，屋內一片搜括痕跡，房間內兩個夾萬被撬開。經點算後，證實一批舊鈔及古董雕花椅等，而原本放在電飯煲內一批軍票亦遭人偷走，損失合共約三萬二千元。

　　事主隨後報警求助，案件列爆竊處理，暫無人被捕。男事主表示，上址乃其父親遺下的物業，眾兄弟姊妹早前已搬出，最近被發展商以一千萬元收購單位，將於八月底交吉。惟日前竟收到來自上址的水費單，於是前往察看，結果發現水錶疑被賊人破壞，導致漏水。損失舊鈔及古董現時估值近百萬元。
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