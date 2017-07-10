﻿飼養寵物犬 孩子壓力減

近年愈來愈多家庭飼養寵物，尤其是狗，向來被視為人類忠心的朋友，更是很多孩子的好玩伴，為大家帶來歡樂。美國一項最新研究更指，有寵物犬作伴，有助減輕兒童的壓力，效果尤勝父母的支持。文：黃慧心



美國佛羅里達大學一項研究發現，有寵物犬在旁可令緊張的孩子感到獲支持。研究人員邀請了一百名有飼養寵物及育有七至十二歲孩子的家庭，到實驗室接受測試，並安排孩子進行公開演講及心算這兩項會令皮質醇飆升的任務，從而模擬兒童在日常生活中的真實受壓情況。



輔助犬伴讀 閱讀態度躍進



測試者分成孩子與寵物犬、孩子與父母，以及孩子獨自一人三個組別。研究人員發現，當孩子在演講或心算時，跟寵物犬在一起的孩子，壓力最小，反映狗狗的減壓作用較父母給予的支持更大。



負責研究的佛羅里達大學心理學系助理教授Darlene Kertes指出，孩子跟狗狗互動的情況，會影響減壓功效，平日經常輕撫寵物犬或跟牠們玩的孩子，比起甚少跟牠們互動的孩子，較能紓減壓力。



事實上，現時外國愈來愈流行以狗隻陪伴作為療程的一部份，更訓練了針對不同病症人士的輔助犬。美國塔夫茨大學一項研究亦發現，輔助犬對初小學生的語言能力有一定幫助。研究人員把二十八名小二生分為兩組，根據同樣要求及方法閱讀，但其中一組有輔助犬伴讀。六星期後，有輔助犬伴讀的孩子在閱讀態度上有顯著進步，但兩組孩子的閱讀技巧均沒有提升。不過，提高閱讀能力其中一個元素是投入閱讀，而輔助犬可令孩子有較大閱讀動機。



溫和毛孩 最佳「童」伴



若然家有性情溫和又安靜的寵物犬，不妨參考輔助犬「執勤」時的情況，通過孩子與狗狗互動，或可令孩子紓緩壓力，甚至投入書海。



為狗狗說故事



家長可讓愛犬坐下或躺在孩子身旁，並着小朋友主動輕撫愛犬，然後唸故事給狗狗聽。不少案例更指，一些不敢說話、性格內向的孩子，遇到狗狗後，會打開心窗主動跟牠們說話，對孩子的閱讀興趣、說話能力，以至社交能力均有幫助。



安靜陪伴



Kertes指，研究發現若然狗狗在小主人身邊徘徊或主動接觸他們，孩子的皮質醇會升高，壓力增加。由此可見，狗狗只須安靜地陪伴小主人，毋須主動做任何事，即可對孩子發揮正面作用。