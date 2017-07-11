﻿污水渠突爆裂沖走工人 五米深沙井挖土 零安全裝備

紅磡昨午發生奪命工業意外，三名工人在未戴安全帶或救生繩下，進入一個中電地盤五米深的沙井內挖掘管道，以鋪設電纜，其間疑污水渠爆裂，三人遭污水沖走，被救出後同告不治。有業界人士強調，現行法例規定外判商須為工人提供安全帶，以免被地下水沖走，但中電及承建商均沒有正面回應是否做足安全措施，僅稱為工人提供合適安全裝備。警方和勞工處正徹查事件起因。



涉事中電地盤位於機利士南路及必嘉街交界地底，由外判商金城營造集團負責鋪設一百三十二千伏電纜，以改善紅磡區的供電網絡。地盤於今年三月開始施工，打算在五米下地底挖掘一條長七十米的管道，施工四個月後，已挖掘出五十米，完成約七成工程，原預料下月竣工。



事件暫列工傷意外



昨午近兩時半，岑燦荣、吳建明、霍鑑秋（二十三至四十九歲）三人進入沙井內做挖掘和灌漿工序。據悉，當時三人並無佩戴安全帶或救生繩，其間污水渠突然爆裂，霎時大量污水湧入隧道內。地面上主管赫然發現地底出事，急通知三人離開，但水位飆升，三人走避不及，慘遭沖走。地面工人報警，消防接報後，出動大批消防及救護員到場拯救。蛙人潛入地下水，花約兩個多小時，先後將三人救起，惜送院後均告不治。



警方將事件列作工傷意外處理，事故原因正聯同勞工處調查。香港建造業總工會理事長周聯僑及工業傷亡權益會總幹事陳錦康到場了解，陳錦康指現行法例規管工人在密閉空間工作時，承辦商需提供安全帶及救生繩，以防他們被水沖走。他認為承建商有必要交代工人被沖走的原因。周聯僑亦促請勞工處徹查承辦商有否違反安全法例。



中電回應事件時強調，為確保工人於密閉空間工作的安全，他們必須接受相關培訓，並配有個人保護裝備，並須確保有通風系統，沙井口有一位工人看守，與地下的工人保持聯繫。中電及外判商會配合政府部門，就這次事件作全面調查，其他同類工程即時暫停。



承建商發10萬撫恤金



外判商金城營造行政總裁王紹恆表示，會立即發放十萬元撫恤金予各死者家屬渡過急切難關，但他沒有正面回應三名死者當時是否有佩戴安全帶，僅指已為工人提供適當的安全措施。