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﻿無安全措施 東主承建商須負刑責

2017-07-11 列印
■勞福局局長羅致光（左）到醫院慰問家屬。
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　　紅磡機利士南路中電鋪設電纜地盤地底管道，昨天發生三死嚴重工業意外，工業傷亡權益會稱，意外中三名獲救工人，被救起時身上均沒有戴上安全帶，質疑中電及有關承建商都沒有做足安全措施，事件再次敲響工業安全警號。

近年意外不斷

　　地盤沙井及坑道等地方，屬密閉場地，是工人施工最危險的環境之一。政府有關部門及業界人士應該重視地底下工人的安全要求，法例亦有規定工程承辦商和工人必須遵守安全條例，保障工人安全，但涉及密閉場地意外近年卻不斷發生，反映個別人士心存僥倖，施工前未有遵照法例規定做足安全措施，令意外一再發生，造成人命傷亡。

　　根據規管沙井工程的法例，工人進入沙井工作沒有做足相關安全措施，東主或承建商均要負責，一經定罪，可被判罰款二十萬元及監禁一年；而違法工人亦可被判罰款五萬元及監禁半年。
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