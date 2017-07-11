﻿DSE考生不愁出路 自資院校課程要慎選

明日是文憑試放榜日，面對前路選擇，莘莘學子應如何部署？本港升學途徑多元化，除了「八大」院校資助學士學位及副學位課程外，對於成績屬中游，或沒有信心獲「八大」心儀學位課程取錄的同學，自資課程也是另一出路。 記者：陳艷玲



今年約有五萬一千二百名文憑試日校考生，而八所資助院校的學士學位及副學位全日制課程，分別為一萬五千一百七十個及一萬一千一百個，意味近二萬五千位考生（未計重讀生）須尋找自資院校的升學途徑。



今年聯招（JUPAS）在八月七日公佈結果，較文憑試放榜日遲近四星期，但香港輔導教師協會主席曾志滔指，經專上課程電子預先報名平台（E-APP）報讀自資課程的次輪申請已在上月底截止，同學或會收到院校的面試通知，建議同學盡量出席之餘，也要留意自己手機有否收到院校的「有條件取錄」通知。「經E-APP申請的課程，有機會在放榜前，已經向同學派出『有條件取錄』。一般來說，同學要在放榜後四個工作天交留位費，以往有同學須親身到院校Claim offer（確認學位），同學應盡快決定要不要學位。」



現時資助及自資課程的最低入學要求相同，其中學士學位課程須達「三三二二二」；副學位課程則須有五科「二」，當中包括中國語文及英國語文科。個別院校及學為系的收生要求、報讀人數不同，因此每年有很多考獲「三三二二二」或以上成績的學生，未能獲「八大」學士學位課程取錄。



報自資宜深思熟慮



為了增加升學機會，近年不少學生除申請JUPAS外，亦會通過E-APP報讀自資課程，有同學或擔心自己未能獲「八大」取錄，故會先確認所有自資院校的學位。曾志滔稱，他經常建議同學不要同時在多所自資院校交留位費，除了浪費金錢外，也怕會影響其他考生獲取錄的機會，建議同學在報讀自資院校前應該深思熟慮，並非鹵莽決定，「另外，要衡量自己成績跟JUPAS的選擇相差多遠，尤其有些學生雖然成績並非很好，但在JUPAS仍然有希望的話，更要認真考慮。」



曾志滔提醒同學在這階段要作最壞打算，考慮各種情況，包括「八大」落空、有院校取錄但並非心儀學系，以及只獲派「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）、資助副學位課程，或公開大學的自資學士學位課程等，把各種情況跟所獲自資院校的「有條件取錄」學額比較，究竟自己心儀哪一個選擇。



曾志滔指，假如同學獲派JUPAS學位，留位費是可以退還，由於院校之間有不同處理方法，建議同學確認學位時，應先向院校了解清楚退還留位費的安排。



了解課程是否認可



此外，現時有部份學位課程聲稱跟外國的大學或機構合辦，香港學生不知情下，隨時被騙。曾志滔說，同學要知道所報讀的專上課程是否經評審，可以登入「經評審專上課程資料網」（iPASS）搜尋是否有課程資料，也可以通過資歷名冊，了解課程是否具香港資歷架構所認可。



但他續指，近年騙徒手法升級，同學須更留神，「以往我會跟同學說，如想知課程真偽，可問課程提供者，課程屬資歷架構甚麼級別？但現時存心欺騙的人，可能會答『級別四』。到最後，他們會辯稱，『級別四』是指在外國，並非在香港，所以同學要問清楚。」