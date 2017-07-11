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﻿下周多雲驟雨 颱風正醞釀

2017-07-11 列印
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　　本港近日天氣像過山車一樣，未來一星期天氣炎熱，下周一起有驟雨，甚至有颱風正在醞釀當中。天文台指，菲律賓附近一帶可能有低壓區發展，會否增強成熱帶氣旋仍存許多變數。

　　天文台預測，未來一星期部份時間有陽光，局部地區有驟雨，天氣炎熱，最高氣溫達攝氏三十二度，但下周一及二天氣將會逆轉，預測大致多雲，有驟雨，局部地區有雷暴。天文台科學主任黎宏駿解釋，受副熱帶高壓脊南面的廣闊低壓槽影響，為中國東南沿岸帶來不穩定天氣，預料周末期間菲律賓附近可能有低壓區發展，但其發展情況及隨後的移動路徑存在相當大的變數。
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