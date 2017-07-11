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﻿銀川號官兵訪護理院

2017-07-11 列印
■趙金路中校到護理院探訪一百一十歲人瑞。
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　　航空母艦遼寧號及三艘屬艦今完成訪港行程返航，約六十名銀川號官兵及解放軍駐港部隊昨到九龍塘一間護理院探訪，為各長者表演，更大派禮物，盡顯愛心。

　　銀川號約二十名官兵昨趁最後留港時間，聯同約四十名解放軍駐港部隊，到九龍塘亞洲婦女協進會何梁潔庭頤養之家護理院探訪，受到長者們熱烈歡迎。期間為長者表演步操、歌曲及舞蹈之餘，又贈送六萬港元的支票予該機構。

　　解放軍海軍航母編隊一七五艦副政委趙金路中校指，首次訪港便到護老院探訪，希望能增加社會各界對長者的關注，他又讚揚長者們精神好、身體好。多名長者向官兵們送上手指畫，拼成一個「福」字及「壽」字，寓意福壽無雙。

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