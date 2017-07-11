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﻿牆壁桌子可變搖控 科大畢業生獲獎

2017-07-11 列印
■「廣發證券獎」則由兩間同樣由科大畢業生創辦的公司獲得。
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　　創科發明推動世界進步，亦成就不少人的創業夢。科大舉辦第七屆一百萬元創業計劃大賽，逾九百個隊伍參與，其中由科大畢業生發明的「威樂遙控器」取得冠軍，該發明把光滑平面變為智能產品的控制介面，奪最少三十萬元獎金。

　　由科大畢業學生創辦的深圳市廣懋創新科技有限公司（Maxus Tech）團隊發明的「威樂遙控器」，可把牆壁、桌子或玻璃等變為控制介面，可以遠距離控制筆記本電腦或平板電腦，該發明奪得今屆大賽冠軍，亦同時奪得「商品展示獎」。

　　「廣發證券獎」則由兩間同樣由科大畢業生創辦的公司獲得，可獲獎金二十萬元。其中聊天機械人公司Clare.AI開發聊天機械人系統，可由機械人處理銀行和金融機構客戶的簡單查詢，另一公司光原創新科技有限公司（LIT）發明五維活細胞影像處理技術，可長時間拍攝最敏感的細胞樣本而不損害細胞。
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