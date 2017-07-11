郭能剛於周日憑「快樂實在」和「香江穩勝」起孖，打破了之前七個賽馬日無贏馬的悶局，而季內頭馬數目亦已上升至四十五場，只欠兩W，這位愛爾蘭好手便可追平前季其個人最佳成績。昨晨收操後，郭能坦言在餘下來的兩次賽事正朝向這目標進發，明晚跑馬地煞科戰的七匹座騎中，他認為以第四場「你知我意」和第六場「大聚會」的贏馬機會最好。 告達理馬房的「你知我意」近期狀態回勇，上仗在其擅長的谷草千二米本有全面的取勝機會，只可惜在終點前被「盈華盛甲」偷襲得手，明晚原班人馬續戰同程，郭能分析說︰「上場早段步速實在太快，『你知我意』因而跟得較以往吃力，加上入直路要移往外疊發力，進一步消耗了體力，即使在終點前...

2017-07-11