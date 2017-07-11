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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段升26點

2017-07-11 列印
  美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二一四四一點，升二十六點；納指則報六一八二點，升二十八點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點四四港元，跌零點一六港元；中移動美國預託證券價格則見八十點八五港元，升零點一港元。
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