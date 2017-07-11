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﻿兩宗電騙 男女失251萬人幣

2017-07-11 列印
　　再有市民墮電騙陷阱招損失！昨晨四時許，一名二十四歲姓李女子到中區警署報案，事主稱早前接獲一名自稱入境處人員的男子來電，指她涉嫌與一宗刑事案件有關，電話其後轉駁至一名自稱內地執法人員的男子。

  她不虞有詐，按騙徒指示提供銀行資料，其後她發現戶口內逾二百三十萬人民幣被提走（約港幣二百六十四萬元），懷疑受騙報警。

　　另外，一名二十三歲姓羅男子，早前在西區住所接獲來電，對方要求羅將錢存入自己的內地戶口。

  羅其後發現其戶口內約二十一萬人民幣（折合約港幣二十四萬元）被提走，羅昨日上午報案。
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