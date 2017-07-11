她不虞有詐，按騙徒指示提供銀行資料，其後她發現戶口內逾二百三十萬人民幣被提走（約港幣二百六十四萬元），懷疑受騙報警。
另外，一名二十三歲姓羅男子，早前在西區住所接獲來電，對方要求羅將錢存入自己的內地戶口。
羅其後發現其戶口內約二十一萬人民幣（折合約港幣二十四萬元）被提走，羅昨日上午報案。
三名工人昨天葬身地底管道工程！三人昨午在於紅磡機利士南路的中電地盤挖掘地下電纜管道，詎料疑有污水渠爆裂，三人頓時被水淹浸並沖走，現場更有高濃度硫化氫（急性劇毒）釋出。地面上同僚發現後報警求助，消防員到...
2017-07-11
罹患末期肝臟的諾貝爾和平獎得主劉曉波昨日病情轉差，醫院指劉腹脹加劇，且出現腹膜炎、急性腎功能不全等情況，磁力共振結果顯示肝癌病灶增大，門脈廣泛癌栓，肝臟被膜下病灶局部破裂出血，腹腔種植轉移灶增多，內地專家組會診意見認為劉曉波病情危重。 瀋陽市中國醫科大學附屬第一醫院昨在網站通報劉曉波最新病情，表示其腹脹昨日加劇，且出現腹膜炎、血壓下降、急性腎功能不全、腸梗阻等情況；磁力共振掃描結果顯示，劉肝癌病灶增大、門脈廣泛癌栓、肝臟被膜下病灶局部破裂出血、腹腔種植轉移灶增多。 出國就醫為內政 內地專家組會診意見認為，劉病情危重，病變和病情不適合經頸靜脈肝內門靜脈內支架分流術，亦...
2017-07-11
英國著名旅遊景點、倫敦北部卡姆登市集昨凌晨發生火警，火勢迅速蔓延，現場冒出滾滾黑煙，當局派出七十名消防員到場開喉灌救，消防在清晨時份控制火勢，事發時市集已關門，亦無員工留守，故火警並無造成傷亡。 事發在昨日約凌晨零時，倫敦消防局接報，表示卡姆登市集發生火警，當局派出十輛消防車、逾七十名消防員。消防員到場時發現其中一幢樓高三層的大樓火光熊熊、冒出滾滾黑煙，消防隨即開喉灌救，而警員亦封鎖周邊地區，防止圍觀民眾接近火場。 70消防員撲救 目擊者表示，發現起火後短短數分鐘，整幢大樓便陷入火海，並蔓延至市集其他範圍。 消防在清晨時份控制火勢，大樓一至三樓及天台嚴重焚損。當局相...
2017-07-11
近月山頂南區交投轉淡，成交量大幅回落，由5月21伙跌至6月14伙，包括一手及二手樓。區內代理表示，由於最近天氣不穩，加上考試季及暑假前夕，買家大多無暇睇樓，令交投氣氛轉弱。雖然成交量減，但仍屢錄破頂個...
2017-07-11
融創中國（1918）昨早在開市前主動申請停牌，「併購狂人」融創董事長孫宏斌再有大動作，公佈以近631.7億元人民幣，收購萬達多個文旅項目及酒店。受消息帶挈，在港上市的萬達酒店（169）股價瘋狂炒起，一度飆升1.5倍，收市仍升逾46%，成交1.56億元。對於股價抽升，萬達酒店指不悉股價及成交增加原因，更指該交易對其發展沒有實質影響。有分析認為，該交易對萬達集團的發展較正面，減持地產項目有利「回歸」A股上市，相反對融創未來發展或添不明朗因素。 萬達集團及融創昨早發表聯合公報，融創斥資631.7億元（人民幣，下同）收購萬達多家酒店及文旅項目，其中包括北京萬達嘉華及武漢萬達...
2017-07-11
朗尼周日落實由曼聯重返愛華頓，事隔十三年回歸母會，他立即賣口乖自稱仍心繫拖肥糖。然而，該隊球迷仍記得這位三十一歲射手當年離隊時與球會不歡而散，故此紛紛在社交網絡留言不歡迎此子回巢。 周日朗尼與愛華頓簽約兩年，願減薪一半至周薪十五萬鎊（約一百五十萬港元），在簽約後亦賣口乖向拖肥糖示好：「我有個秘密保守了十三年，就是我和兒子在家裏一直穿著愛華頓的睡衣。球隊今夏買了很多出色球員，正向着正確的方向前進，很開心可以回歸成為其中一份子，我會為拖肥糖帶來錦標。」 可是愛華頓球迷對其「愛的宣言」嗤之以鼻，紛紛在各大討論區和社交網絡留言，不歡迎這位青訓星將回歸，有人指「我們早已對他死...
2017-07-11
台東縣面臨太平洋，沿岸景色優美，單是台東市內環繞市區的單車徑，便可暢遊森林公園、舊鐵道路廊及鐵花村等，現在不妨趁新潮旅館The Gaya Hotel簇新開業，策劃一次愉快的短途旅程。文、圖︰Kengi...
2017-07-11
7月1日又大一歲嘅41歲側田，早年為前度移居北京，4年前又低調「回歸」，仲結識到一白淨長髮女穩定拍拖3年，同居甜蜜蜜。日前晚上11時許，本報發現側田與女友出沒銅鑼灣。拖友在雨中漫步，又連環「掃街」食地...
2017-07-11
昨天是地盤工人黑暗的一天，三名外判工人為中電在紅磡機利士南路挖掘地底電䌫管道期間，不知何故，污水渠爆裂，大量污水湧入狹窄管道內，三人遇溺被困，由消防員救出，但已返魂乏術，是近年最嚴重的地下工業意外。肇因仍有待警方調查，但從現場觀察，疑點甚多，凸顯地盤業界或無視法例要求的安全措施。 三名死者被救出的時候，身上沒有繫上安全帶，臉上亦沒有戴上防毒氣面罩，令人質疑他們進入地底之前，是否意識到工作環境惡劣，危機四伏，一旦有水湧入或出現沼氣，如果他們身上綁有安全帶，或可扣上安全繩索，得以迅速沿安全繩索逃生。據報現場亦驗出可令人中毒的沼氣，為何工人似乎全無防毒的裝備？ 外判商在派遣工入進...
2017-07-11
郭能剛於周日憑「快樂實在」和「香江穩勝」起孖，打破了之前七個賽馬日無贏馬的悶局，而季內頭馬數目亦已上升至四十五場，只欠兩W，這位愛爾蘭好手便可追平前季其個人最佳成績。昨晨收操後，郭能坦言在餘下來的兩次賽事正朝向這目標進發，明晚跑馬地煞科戰的七匹座騎中，他認為以第四場「你知我意」和第六場「大聚會」的贏馬機會最好。 告達理馬房的「你知我意」近期狀態回勇，上仗在其擅長的谷草千二米本有全面的取勝機會，只可惜在終點前被「盈華盛甲」偷襲得手，明晚原班人馬續戰同程，郭能分析說︰「上場早段步速實在太快，『你知我意』因而跟得較以往吃力，加上入直路要移往外疊發力，進一步消耗了體力，即使在終點前...
2017-07-11